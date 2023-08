Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizeieinsatz in der Gemeindeunterkunft ++ Auto fährt Kind auf dem Tretroller an ++ Hund zieht Herrchen auf die Fahrbahn - Kollision mit vorbeifahrendem Auto ++

Rotenburg (ots)

Polizeieinsatz in der Gemeindeunterkunft

Sittensen. In der Nacht zum Freitag ist es in einer Gemeindeunterkunft in der Straße Am Markt zu einem größeren Polizeieinsatzgekommen. Ein 27-jähriger Mann, der sich dort nicht aufhalten durfte, ist mit Bewohnern der Unterkunft in Streit geraten. Es kam zu einem Hausfriedensbruch und zu einer Sachbeschädigung. Während des Polizeieinsatzes drohte der Verursacher sich mit einem Messer und einer Glasscherbe ernsthaft zu verletzen. Über knapp zwei Stunden versuchten die Beamten den 27-Jährigen zu beruhigen. Schließlich gelang es ihnen, dass der Mann das Messer und auch die Scherbe übergab. Er wurde im Anschluss in die Psychiatrie des Rotenburger Diakonieklinikums gebracht.

Auto fährt Kind auf dem Tretroller an

Heeslingen. Am Donnerstagnachmittag ist ein 9-jähriges Kind in der Bremer Straße von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Das Mädchen wollte gegen 16.30 Uhr mit einem Tretroller in Höhe einer Überquerungshilfe über die Straße fahren. Dabei übersah es den von links kommenden Skoda einer 62-jährigen Frau. Die 9-Jährige zog sich bei der Kollision Schürfwunden zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Hund zieht Herrchen auf die Fahrbahn - Kollision mit vorbeifahrendem Auto

Zeven. Nach einer ungewöhnlichen Unfallflucht sucht die Zevener Polizei nach dem noch unbekannten Fahrer eines ebenfalls unbekannten Autos. Ein 33-jähriger Mann stand gegen 7.30 Uhr mit seinem Hund in Höhe des Friedhofs auf der Fahrbahn der Raiffeisenstraße. Als er ein Auto, das aus Richtung Feldmark in Richtung Hauptstraße fuhr, an sich vorbeifahren lassen wollte, zog sein Hund so stark an der Leine, dass er leicht mit dem Pkw kollidierte und sich Verletzungen an der Hand zuzog. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Möglicherweise hat er den Vorfall nicht wahrgenommen. Er wird gebeten, sich unter Telefon 04281/9306-0 zu melden.

Planenschlitzer auf dem Autobahn-Parkplatz Stellheide

Stellheide/A1. In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz Stellheide an der Hansalinie A1 in Fahrtrichtung Hamburg die Planen von sechs Sattelaufliegern aufgeschlitzt. Mit einem scharfen Messer schnitten sie Sichtöffnungen in die Abdeckungen, um einen Blick auf die Ladung werfen zu können. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch unklar. Trotzdem beziffert die Polizei den Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

Lkw vom Parkplatz gestohlen

Scheeßel. In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter einen schwarzen Mercedes-Lkw von einem Parkplatz an der Rudolf-Diesel-Straße gestohlen. Der umzäunte Schotterplatz wird neben dem Abstellen von Fahrzeugen auch für die Lagerung von Containern genutzt. An dem gestohlenen Laster befanden sich keine Kennzeichen. Die Polizei spricht von einem Schaden von etwa 3.500 Euro.

Auto aufgebrochen - Sonnenbrille geklaut

Rotenburg. In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in der Straße Hinter dem Bahnhof einen schwarzen BMW aufgebrochen. Sie warfen die Scheibe der Beifahrertür ein und holten eine Sonnenbrille der Marke Ray-Ban aus dem Fahrzeug. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus.

Vier Reifen vom BMW zerstochen - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag im Brakeweg alle vier Reifen eines schwarzen BMW X6 zerstochen. Der Wagen stand über Nacht auf einem Grundstück. Die Polizei fand in den zerstochenen Reifen Einschnitte. Zeugen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder andere Hinweise geben können, melden sich bitte unter Telefon 04281/9306-0 bei der Zevener Polizei.

