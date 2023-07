Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Rockenhausen/OT Marienthal (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagnachmittag (07. bis 09.07.2023) haben Unbekannte versucht im Ortsteil Marienthal in ein Einfamilienhaus in der Buschengasse einzubrechen. Die Täter hebelten eine Terrassentür mit einem Werkzeug auf und betraten wahrscheinlich auch das Wohngebäude. Nach momentanem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts entwendet. An der Terrassentür ist ein Sachschaden von circa 750 Euro entstanden.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

