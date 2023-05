POL-PDLU: Illegale Müllentsorgung

Böhl-Iggelheim (ots) - Am Samstag, den 28.05.2023, gegen 04:47 Uhr wurde ein versuchter Diebstahl aus einem PKW in der Langgasse mitgeteilt. Die bisher unbekannten Täter wurden durch eine Anwohnerin dabei beobachtet, wie sie durch die offenstehende Tür den Innenraum des PKW durchsuchten. Nach Kenntnisnahme der Zeugin flüchteten die Täter fußläufig in Richtung Haßlocher Straße. Aufbruchsspuren waren nicht ...

