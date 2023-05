Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Diebstahl aus unverschlossenem PKW

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Samstag, den 28.05.2023, gegen 04:47 Uhr wurde ein versuchter Diebstahl aus einem PKW in der Langgasse mitgeteilt. Die bisher unbekannten Täter wurden durch eine Anwohnerin dabei beobachtet, wie sie durch die offenstehende Tür den Innenraum des PKW durchsuchten. Nach Kenntnisnahme der Zeugin flüchteten die Täter fußläufig in Richtung Haßlocher Straße. Aufbruchsspuren waren nicht vorhanden. Diebesgut wurde nicht erlangt. Die Zeugin konnte die Täter wie folgt beschreiben: dunkel gekleidet, ca. 20 Jahre alt, eine Person mit dunklen und eine mit blonden Haaren. Zeugen, die Hinweise zu dem Tathergang oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist daraufhin, das Fahrzeug auch bei einer nur kurzen Abwesenheit abzuschließen. Eröffnen Sie Tätern durch unverschlossene Fahrzeuge keine günstigen Tatgelegenheiten!

