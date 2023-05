Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht und Körperverletzung

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Samstag, den 27.05.2023, gegen 20:10 Uhr befuhr ein 35-jähriger Radfahrer den Radweg der L532 aus Richtung Schifferstadt kommend in Richtung Böhl-Iggelheim. Dabei wollte er einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer, welcher verbotswidrig eine männliche Person auf dem Gepäckträger beförderte, von links überholen. Als er sich auf gleicher Höhe befand geriet der unbekannte Fahrradfahrer ins Schlingern, wodurch sich beide Fahrräder touchierten und die Verkehrsbeteiligten zu Boden stürzten. Der unbekannte Fahrradfahrer ging unvermittelt auf den 35-jährigen los und trat ihm in den Bauch. Sein Begleiter hinderte ihn an weiteren Schlägen. Beide entfernten sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der 35-Jährige erlitt infolge des Sturzes mehrerer Schürfwunden an Armen, Beinen und Rücken. Weiter klagte er über Bauchschmerzen. Von dem flüchtigen Radfahrer liegt folgenden Personenbeschreibung vor:

- ca. 20-25 Jahre - helle kurze Haare - dunkle kurze Hose, dunkles Kurzarmshirt - dunkles Fahrrad

Eine Strafanzeige wurden aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell