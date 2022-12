Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl aus Lkw

Lennestadt (ots)

In der Zeit von Montag (5. Dezember, 20 Uhr) bis Mittwoch (7. Dezember, 15 Uhr) hat ein Unbekannter aus einem Lkw diverse Innenausstattung gestohlen. Der Besitzer stellte seinen Lkw in der Ziegeleistraße in Grevenbrück ab. Am Mittwoch bemerkte der Geschädigte den Diebstahl von Kabeln, des Lenkrades und weiteren Gegenständen. Wie der Täter sich Zugang zu dem Inneren des Lkw verschaffte, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

