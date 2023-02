Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Kampfmittelräumdienst legt Blindgängerverdachtspunkt unter Kindertagesstätte in Schwentinental frei

Kiel (ots)

Im Rahmen geplanter Bauarbeiten im Bereich der Schulstraße in Schwentinental, Ortsteil Klausdorf, wurde im Oktober vergangenen Jahres bei der gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung des Geländes durch Luftbildauswerter des Kampfmittelräumdienstes beim Landeskriminalamt Schleswig-Holstein ein so genannter Bombenblindgängerhinweispunkt unter dem Gebäude einer Kindertagesstätte (Kita) festgestellt. Nach Umzugsvorbereitungen konnte am 23. Januar 2023 die Kita geschlossen werden, der Betrieb wurde vorübergehend in eine Sporthalle in Schwentinental verlegt. Ein Spezialunternehmen nahm vom 26. bis 28. Januar 2023 diagonale Bohrungen und Messungen unter dem Gebäude vor. Zu Beginn dieser Arbeiten war noch nicht bekannt, dass das Gebäude in diesem Bereich auf Pfählen gegründet wurde. Da sich in diesen auch Metall befindet, wurde die Auswertung der Messergebnisse zusätzlich erschwert und sie konnten erst nach Vorlage verschiedener Baupläne entsprechend eingeordnet werden. Erneute Schrägbohrungen und Messungen vom 15. bis 17. Februar wiesen dann eine Anomalie in unmittelbarer Nähe des ursprünglichen Hinweispunktes auf. Um an den metallischen Gegenstand unter dem Gebäude heranzukommen, war zunächst eine Tunnellösung angedacht worden, die aus statischen Gründen aber verworfen werden musste. Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes haben am 23. und 24. Februar 2023 nach Bohrungen durch die Fundamentplatte des Gebäudes weitere Sondierungen durchgeführt und konnten nun die genaue Lage des Gegenstandes in einer Tiefe von ca. 4,5 Meter eingrenzen. Am vergangenen Wochenende wurden durch ein Bauunternehmen Vorbereitungsarbeiten zum Entfernen der Fundamentplatte auf einer Fläche von etwa 6 Quadratmetern durchgeführt. Am heutigen Dienstag, 28. Februar, wird diese abgetragen und somit das darunter befindliche Erdreich freigelegt. Eine Spezialfirma wird mittels einer Saugtechnik die Erde entfernen, um zusammen mit den Mitarbeitern des Kampfmittelräumdienstes den Gegenstand freizulegen. Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis morgen dauern. Erst im Anschluss wird dann feststehen, ob es sich tatsächlich um einen Bombenblindgänger handelt. Hinweis: Bildaufnahmen können aus Sicherheitsgründen nur von außerhalb des Kita-Geländes gefertigt werden. Für O-Töne steht Ihnen heute zwischen 11 Uhr und 12 Uhr ein Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes vor Ort (Schulstr. 14 a, 24222 Schwentinental) zur Verfügung.

