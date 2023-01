POL-GT: Zigarettenautomat am Blankenhagener Weg gesprengt

Gütersloh (ots) - Versmold (MK) - Abermals kam es in den Nächten rund um das vergangene Wochenende (26.01. - 29.01.) zu mehrfachen Autoaufbrüchen im Stadtgebiet Versmold und auch im Ortsteil Oesterweg. Bei allen Taten werden mögliche, jeweilige Tatzusammenhänge in die Ermittlungen der Kriminalpolizei einbezogen. Für den Innenstadtbereich Versmold gingen in den ...

mehr