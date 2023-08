Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall auf der L 122 - 47-Jähriger verletzt ++ Ohne Lappen auf der Autobahn ++ Junger Fahrer unter Drogenverdacht ++ Unfallflucht auf dem Raiffeisen-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Unfall auf der L 122 - 47-Jähriger verletzt

Karlshöfen. Bei einem Verkehrsunfall auf der L 122 zwischen Karlshöfen und Glinstedt ist am Dienstagvormittag ein 47-jähriger Autofahrer verletzt worden. Eine 40-jährige Frau hatte gegen 10.30 Uhr mit ihrem Renault von der Landesstraße nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich den entgegenkommenden Mercedes-Transporter des 47-Jährigen. Bei der Kollision zog sich der Mann leichte Verletzungen an der rechten Hand zu. Er kam im Rettungswagen in die OsteMed Klinik nach Bremervörde. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Ohne Lappen auf der Autobahn

Bockel/A1. Ohne gültige Fahrerlaubnis ist ein 46-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch auf der Hansalinie A1 in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Der VW des Mannes war den Beamten gegen 2 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Hamburg aufgefallen. Der 46-Jährige legte ihnen bei der Kontrolle einen belgischen Führerschein vor. Ersten Ermittlungen zu Folge dürfte das Dokument jedoch gefälscht sein. Die deutsche Fahrerlaubnis war dem Mann zuvor entzogen worden. Er muss sich jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verdachts der Urkundenfälschung verantworten.

Junger Fahrer unter Drogenverdacht

Rotenburg. Weil er vermutlich unter Drogeneinfluss am Steuer seines Autos saß, haben Beamte der Rotenburger Polizei am Dienstagabend einen 19-jährigen Fahranfänger aus dem Verkehr gezogen. Der Wagen des Mannes war ihnen gegen 19.15 Uhr in der Straße Auf dem Rusch aufgefallen. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Polizisten bei dem 19-Jährigen Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Demnach dürfte der junge Mann vor Fahrtantritt Marihuana zu sich genommen haben. Bei ihm fand die Polizei Marihuana und die üblichen Utensilien. Der 19-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Unfallflucht auf dem Raiffeisen-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Sittensen. Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag auf dem Parkplatz der Raiffeisen-Warengenossenschaft an der Industriestraße ereignet hat, suchen die Beamten der Polizeistation Sittensen nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Zwischen 5 Uhr früh und 14 Uhr nachmittags wurde dort ein grau-brauner Audi A3 von einem anderen Fahrzeug angefahren. Dabei entstand ein Schaden von rund zweitausend Euro. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Trotzdem hoffen die Beamten, dass die Kollision beobachtet wurde. Hinweise bitte unter Telefon 04282/59414-0.

