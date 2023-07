Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 50-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall ++ E-Bike gestohlen - Polizei bittet um Hinweise ++ Junger Biker bei Unfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

50-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall

Elsdorf. Am Sonntagvormittag ist ein 50-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle am LogIn Park an der Lange Straße ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der später Verstorbene gegen 10 Uhr mit einer selbstfahrenden Arbeitsbühne Dämmarbeiten am Dach einer neuen Lagerhalle durchgeführt. Beim Überfahren eines Kantholzes dürfte die Bühne gekippt sein. Der 50-Jährige stürzte aus großer Höhe auf den Hallenboden und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Auch hinzugerufene Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen. Die Zevener Polizei leitete eine Todesursachenermittlung ein.

E-Bike gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Selsingen. Unbekannte haben am Samstagabend auf einem Parkplatz an der Straße Am Brink ein E-Bike gestohlen. Das schwarze Elektrofahrrad des Herstellers Pegasus vom Typ Solero Evo stand dort zwischen 19.30 Uhr und 20.15 Uhr mit einer Kette an einer Straßenlaterne angeschlossen. Als der Eigentümer zurückkam, war sein Rad weg. Hinweise bitte an die Polizeistation Selsingen unter Telefon 04284/927550.

Junger Biker bei Unfall verletzt

Zeven. Am Sonntagabend hat sich ein junger Biker bei einem Verkehrsunfall in der Kivinanstraße verletzt. Der 17-Jährige stürzte gegen 20.15 Uhr alleinbeteiligt mit seinem Leichtkraftrad und zog sich dabei Schürfwunden an seinem Bein zu.

