Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: POL-ROW: ++ Wochenendmeldung der PI Rotenburg für den Zeitraum 28.07.-30.07.2023 ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Umfangreiche Suchmaßnahmen nach einer älteren Dame

Bremervörde. Mitarbeiter eines Bremervörder Seniorenheimes meldeten am späten Freitagnachmittag eine 80-jährige Bewohnerin als vermisst, nachdem sie das Seniorenheim offenbar unbemerkt verlassen hatte. In den Abendstunden führten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Bremervörder Polizei zunächst nicht zum Antreffen der Dame. In der Nacht sind aufgrund des gesundheitlichen Zustandes der Bewohnerin für die weiteren Suchmaßnahmen Personenspürhunde und eine Drohne des DRK eingesetzt worden. Am frühen Samstagmorgen meldete ein Passant eine ältere Dame im Bereich der Ortschaft Nieder Ochtenhausen. Eine Überprüfung ergab, dass es sich bei der Dame um die Vermisste aus Bremervörde handelte. Nach einem kurzen Aufenthalt in der Bremervörder Klinik ist sie zurück das Seniorenheim verbracht worden.

Fahrzeugführer ignoriert Haltezeichen der Polizei

Rotenburg. Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung der Rotenburger Polizei im hiesigen Stadtgebiet auf einen blauen Ford Focus aufmerksam. An dem Pkw war ein Reserverad montiert, weshalb sich die Beamten zu einer Verkehrskontrolle entschieden. Der Fahrzeugführer des Pkw ignorierte jedoch das Haltezeichen "Stopp Polizei" des Streifenwagens und setzte seine Fahrt fort. Die Verfolgungsfahrt verlief zunächst über die Straßen "Auf dem Rusch", dem Parkplatz des dortigen "Famila-Marktes", der "Harburger Straße" und dem Parkplatz des "E-Centers" in das dortige Wohngebiet. Während dieser Fahrt sind mehrere Verkehrsteilnehmer und Passanten gefährdet worden. Gefährdete sowie Zeugen die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04261-9470 bei der Polizei zu melden.

Pkw prallt gegen Baum

Brockel. Ein 45-jähriger Fahrzeugführer eines Audi A6 ist am Sonntagmorgen im Ortskern von Brockel aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen Straßenbaum geprallt. Anschließend entfernte sich der offenbar alkoholisierte Fahrzeugführer fußläufig vom Unfallort. Aufgrund von Zeugenaussagen konnten Beamte der Rotenburger Polizei eine Person im Nahbereich des Unfallortes antreffen. Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen die Person, den Pkw zuvor geführt zu haben. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Die "Scheeßeler Straße" war für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme für circa 1,5 Stunden voll gesperrt. An dem Pkw ist ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Der beschädigte Straßenbaum musste durch die freiwillige Feuerwehr Brockel gefällt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell