Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Ferdinands Feld Open-Air-Festival - Polizei zieht positives Resümee ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (ots)

Ferdinands Feld Open-Air-Festival - Polizei zieht positives Resümee

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Rotenburg. Von einer alles in allem unproblematischen Veranstaltung spricht die Rotenburger Polizei beim Blick auf das zurückliegende "Ferdinands Feld Open-Air-Festival 2023" auf dem Gelände des Flugplatzes an der Bundesstraße 71. Rund 80 Polizeibeamtinnen und -beamten sorgten für einen sicheren Rahmen und konnten von einem reichen Schatz an Festivalerfahrungen aus den vergangenen Jahren, insbesondere vom Scheeßeler Hurricane-Festival profitieren. Etwa 20.000 Menschen hatten am Samstag den Weg auf das Flugplatzgelände gefunden. Mit der Öffnung des Festivals gegen um 11 Uhr zeigte sich das Wetter zunächst von seiner angenehmen Seite. Im Rahmen der Einlasskontrollen fanden Sicherheitskräfte und auch die Polizei, die einen Rauchgiftspürhund im Einsatz hatte, bei einigen Teilnehmern Drogen. Die Beamten verzeichnen in ihrer Festivalstatistik 28 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Im gesamten Verlauf kam es darüber hinaus zu bislang einem angezeigten Diebstahl, 8 Körperverletzungen und einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ein Festivalgast hatte zu Fuß flüchten wollen, nachdem man bei ihm Rauschgift entdeckt hatte. Bei seiner Identitätsfeststellung leistete er Widerstand. Gegen 21.30 setzte dann der vorhergesagte Regen ein und hielt über Stunden an. So war es nicht verwunderlich, dass viele Gäste das Gelände vorzeitig verließen. Das wiederum führte zu temporären Verkehrsproblemen an der B 71 und im Einfahrtsbereich der Von-Dühring-Kaserne. Ein für die Abholung eingerichteter Park & Ride-Parkplatz wurde nur selten genutzt. Pünktlich gegen 0.30 Uhr wurde das Festival nach einem Feuerwerk beendet. Für die Einsatzkräfte der Polizei war um 3 Uhr früh Feierabend.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell