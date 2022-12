Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Feuerwerkskörper zerstört Briefkasten

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg / OT Parensen, Hauptstraße, Freitag, 16.12.2022, 14.30 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Sc) - Sachbeschädigung an Briefkasten durch Zünden eines Feuerwerkskörpers

Am Freitag, gegen 14.30 Uhr, kam es in der Ortschaft Parensen zu einer Sachbeschädigung an einem Briefkasten. Dabei wurde durch bislang unbekannte Täter ein Feuerwerkskörper in dem Briefkasten gezündet. Der Briefkasten wurde bei der Explosion vollkommen zerstört. Der Sachschaden beträgt ca. 200,- Euro.

Zeugen sahen kurz nach der Tat, wie zwei augenscheinlich Jugendliche sich auf einem lilafarbenen Damenfahrrad vom Tatort in Richtung Bovender Straße entfernten. Einer der Jugendlichen sei männlich gewesen und habe schwarzes, krauses Haar gehabt. Bei der zweiten Person konnte lediglich ein grauer Kapuzenpullover als Oberbekleidung erkannt werden.

Die Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, teilen diese bitte unter der Rufnummer 05551-70050 mit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell