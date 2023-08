Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wochenendmeldung der PI Rotenburg (Wümme) für den Zeitraum 12.08.23 - 13.08.2023

Bremervörde:

Am 12.08.2023, um 00:07 Uhr, habe der 26-jährige Beschuldigte die B 71, aus Richtung OT Brüttendorf, in Richtung Zeven, mit seinem schwarzen Audi A6, befahren. Hinter dem in Bremervörde wohnhaften Beschuldigten habe sich der Zeuge aus dem LK Stade als Beifahrer in einem Pkw in die gleiche Richtung fahrend befunden. Es sei wahrgenommen worden, dass der Audi A6 plötzlich vollständig auf den Gegenfahrstreifen geraten sei. Hierdurch hätten zwei aus Richtung Zeven kommende Pkw stark abbremsen und ausweichen müssen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Audi A6 zu vermeiden. Zu den dadurch gefährdeten Führer*innen sowie den beiden Pkw liegen hier bislang keine Erkenntnisse vor. Im weiteren Fahrverlauf sei der 26-jährige Beschuldigte wiederkehrend Schlangenlinien und teilweise über die Mittelmarkierung der Fahrbahn gefahren, ohne jedoch weitere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Der 26-jährige konnte letztlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Es lagen weder Alkohol- noch Drogenbeeinflussung vor. Ein Körpertestverfahren sowie die Angaben des Beschuldigten lassen auf Übermüdung schließen. Die gefährdeten Pkw-Führer*innen sowie weitere Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei dem PK Bremervörde zu melden.(Tel.: 04761/7489-0)

Rotenburg:

Im Bereich der Polizeiinspektion Rotenburg kam es aufgrund des überwiegend guten Wetters zu diversen Ruhestörungen die sowohl durch freundliches Ansprechen als auch durch telefonische Kontaktaufnahme reguliert werden konnten. Uneinsichtige "Lärmer" wurden jedoch auf die rechtlichen Möglichkeiten bei Nichteinhaltung der Nachtruhe hingewiesen.

