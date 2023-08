Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Junge Radlerin kollidiert mit Mann im Krankenfahrstuhl ++ Auffahrunfall mit zwei Verletzten ++ E-Bike und E-Scooter gestohlen ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Dieseldiebe machen reiche Beute ++

Rotenburg (ots)

Junge Radlerin kollidiert mit Mann im Krankenfahrstuhl

Hiddingen. Am Montagnachmittag ist ein 95-jähriger Mann in einem elektrischen Krankenfahrstuhl auf dem Radweg zwischen Hiddingen und Schwitschen mit einer jungen Radfahrerin zusammengestoßen. Der Mann war gegen 17 Uhr an der L 171 in Richtung Schwitschen unterwegs, als ihm eine Gruppe junger Radfahrerinnen entgegenkam. Obwohl die Radlerinnen ausgewichen seien, kam es zur Kollision einer 14-Jährigen mit dem entgegenkommenden Mann. Der Krankenfahrstuhl geriet ins Schlingern, kippte und riss das Mädchen zu Boden. Dabei zog sich der 95-Jährige leichte Verletzungen zu.

Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Selsingen. Bei einem Auffahrunfall auf der B 71 sind am Montagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Eine 24-jährige Autofahrerin war gegen 16 Uhr mit ihrem Opel Corsa in Richtung Zeven unterwegs. In Höhe des Ortsausgangs erkannte die Frau vermutlich zu spät, dass ein 68-Jähriger Autofahrer vor ihr mit seinem Mercedes verkehrsbedingt halten musste. Die Frau fuhr auf den Vordermann auf. Beide Unfallbeteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro.

E-Bike und E-Scooter gestohlen

Zeven. Am Montagnachmittag haben Unbekannte in der Labesstraße ein E-Bike gestohlen. Das schwarze Elektrofahrrad des Herstellers Kostka vom Typ E-Tour Max E3 stand zwischen 14.30 Uhr und 16 Uhr ungesichert im Hausflur eines Mehrparteienhauses. Gegen 15 Uhr entwendeten Unbekannte in der Zevener Fußgängerzone einen E-Scooter des Herstellers Ninebot G300 Max mit dem Versicherungskennzeichen: 855JDD. Das Trendfahrzeug stand unverschlossen vor der "Bouteak Soziales Kaufhaus". Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von rund 1.500 Euro aus.

Einbruch in Wohnhaus

Rotenburg. Am Sonntag ist es im Lauenbrücker Weg zu einem Tageswohnungseinbruch gekommen. Zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr hebelten unbekannte Täter das Badezimmerfenster eines Wohnhauses auf und drangen so in das Gebäude ein. Im Erdgeschoss suchten sie nach Beute und wurden fündig. Mit Schmuck verließen sie den Tatort.

Dieseldiebe machen reiche Beute

Westertimke. Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes waren Dieseldiebe im Gewerbegebiet Timkepark unterwegs. In der Straße Am Falkenlager brachen sie die Tankdeckel von zwei Sattelzugmaschinen auf und zapften mehrere hundert Liter Kraftstoff ab. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund eintausend Euro.

Junger Fahrer unter Drogenverdacht

Bothel. Am späten Montagabend ist ein 18-jähriger Fahranfänger vermutlich unter Drogeneinfluss in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten stoppten seinen Wagen gegen 23.30 Uhr in der Straße Am Freibad. Im Gespräch erkannten sie bei dem jungen Mann Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Demnach dürfte der 18-jährige Marihuana zu sich genommen haben. Im Handschuhfach fand die Polizei eine Schreckschusswaffe. Einen kleinen Waffenschein, der ihn dazu berechtigt hätte, besaß der junge Mann allerdings nicht. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell