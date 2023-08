POL-ROW: ++ Gesuchte Frau wurde gefunden ++

Polizeiinspektion Rotenburg (ots) - Bremervörde: Am 12.08.2023, um 00:07 Uhr, habe der 26-jährige Beschuldigte die B 71, aus Richtung OT Brüttendorf, in Richtung Zeven, mit seinem schwarzen Audi A6, befahren. Hinter dem in Bremervörde wohnhaften Beschuldigten habe sich der Zeuge aus dem LK Stade als Beifahrer in einem Pkw in die gleiche Richtung fahrend befunden. ...

mehr