Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Randalierende Person

Herxheim (ots)

Am 22.03.2023 gegen 13:15 Uhr erreichten die Polizeiinspektion Landau mehrere Anrufe hinsichtlich einer randalierenden Person im Ortsbereich von Herxheim. Die Person soll unter anderem Gegenstände auf die Straße werfen. Der mitgeteilte Sachverhalt konnte von den eingesetzten Streifen vor Ort so bestätigt werden. Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnte die Person in deren eigenen Räumlichkeiten widerstandslos gefesselt werden. Der 59-jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt.

