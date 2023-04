Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Bottrop/Oberhausen/Essen: Betrug mit Kontodaten - Fahndung mit Foto

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Im November 2022 zeigte ein Ehepaar bei der Polizei in Weilburg die unrechtmäßige Nutzung ihrer Kontodaten an. Unbekannte waren an die Daten gelangt und hatten es damit geschafft Einkäufe im Ruhrgebiet zu tätigen.

Dabei konnte ein Tatverdächtiger videografiert werden. Mit den Daten sollen unter anderem Einkäufe in Bottrop, Oberhausen und Essen getätigt worden sein.

Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/102930

Hinweise nimmt die Polizei Recklinghausen unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell