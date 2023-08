POL-ROW: ++ Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg und der Staatsanwaltschaft Stade: Intensive Ermittlungen im Drogenmilieu - Haupttäter sitzt in U-Haft ++

Rotenburg (ots) - Nächtlicher Besuch im Hotel - Täter nehmen Alkohol mit Bremervörde. In der Nacht zum Dienstag sind zwei unbekannte Männer in ein Hotel an der Bahnhofstraße eingedrungen. Wie die beiden maskierten Täter gegen 2 Uhr früh in das Gebäude kommen konnten, ist noch unklar. Vermutlich gezielt ...

mehr