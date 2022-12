Ulm (ots) - Gleich zweimal drangen Einbrecher am Mittwoch in Dietenheim und Illerrieden in Wohnhäuser ein. Zwischen 17 Uhr und 19.45 Uhr waren die Täter im Ortsteil Regglisweiler in der Bergstraße unterwegs. Sie brachen an dem Gebäude eine Terrassentür auf, scheiterten aber an der stabilen Tür. Deshalb ...

