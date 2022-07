Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Wechselseitige Körperverletzung in Gaststätte

Speyer (ots)

Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Gaststätte in Speyer-West. Nachdem einem 56-Jährigen aufgrund seines starken Alkoholisierungsgrades der Zutritt durch einen Mitarbeiter verwehrt wurde, versuchte dieser mit einem Faustschlag das Gesicht des 31-Jährigen Mitarbeiters zu treffen. Der Schlag konnte abgewehrt werden, jedoch fiel der 56-Jährige im Anschluss zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Er gab an, gleich nach Betreten des Lokals durch den 31-Jährigen ins Gesicht geschlagen worden und aus diesem Grund gestürzt zu sein. Gegen beide Beschuldigte wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

