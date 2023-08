Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 68-Jähriger bei Unfall verletzt ++ Missglücktes Wendemanöver - Pkw kollidiert mit Lkw-Anhängergespann ++ Wem gehören die Fahrräder - Polizei bittet um Hinweise ++

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Rotenburg (ots)

68-Jähriger bei Unfall verletzt

Fintel. Leichte Verletzungen hat sich ein 68-jähriger Autofahrer am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der K 211 zwischen Ostervesede und Fintel zugezogen. Der Mann war gegen 12.45 Uhr mit seinem Opel auf der Kreisstraße in Richtung Fintel unterwegs, als er nach dem Durchfahren einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte der Opel mit einem Straßenbaum. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Missglücktes Wendemanöver - Pkw kollidiert mit Lkw-Anhängergespann

Scheeßel/Büschelskamp. Ein missglücktes Wendemanöver hat am Montagvormittag auf der B 75 zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Frau geführt. Ein 48-jähriger Kraftfahrer wollte gegen 10 Uhr aus Richtung Lauenbrück kommend mit seinem Lkw-Anhängergespann auf dem Parkplatz Büschelskamp wenden. Beim Zurückfahren auf die Bundesstraße schätzte er die Entfernung und die Geschwindigkeit des aus Richtung Lauenbrück kommenden VW Passat der 48-Jährigen vermutlich falsch ein. Die Frau versuchte auszuweichen, kollidierte jedoch seitlich mit dem Anhänger. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über zehntausend Euro.

Wem gehören die Fahrräder - Polizei bittet um Hinweise

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Bothel. Im Rahmen von Ermittlungen sind Beamte der Polizeistation Bothel auf zwei vermutlich gestohlene Fahrräder gestoßen. Es handelt sich um ein schwarzes Damenrad des Herstellers NSU und ein rotes Damenrad der Marke City Star. Die Polizei geht davon aus, dass die Räder aus Rotenburg oder Bothel stammen dürften und hofft unter Telefon 04266/95568-0 auf Hinweise.

Verkehrszeichen überfahren und mitgenommen - Polizei bittet um Hinweise

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Scheeßel. Nach einer Unfallflucht, die sich bereits am Montag, den 14.08.2023, gegen 20.40 Uhr auf der Harburger Straße ereignet hat, bitten die Beamten der Polizeistation Scheeßel um Hinweise zum Verursacher. Der Unbekannte sei mit einem Pritschenwagen stadteinwärts unterwegs gewesen und aus ungeklärter Ursache über eine Verkehrsinsel gefahren. Nach der Kollision habe der Fahrer gestoppt und ein beschädigtes Verkehrszeichen auf die Ladefläche geworfen und mitgenommen. Mitteilung bitte unter Telefon 04263/98516-0.

Unehrlicher Finder

Bremervörde. Ein unehrlicher Finder hat am Montagmittag in einem Einkaufsmarkt an der Neuen Straße das Portemonnaie einer 71-jährigen Bremervörderin an sich genommen und geplündert. Auf dem Einpacktresen des Marktes ließ die Seniorin die Geldbörse zurück. Der Unbekannte sah für sich eine Gelegenheit und nahm sie mit. Auf dem Parkplatz eines anderen Discounters wurde das Portemonnaie später ohne Geld gefunden. Die Polizei ermittelt wegen einer Fundunterschlagung.

Hoher Schaden beim Diebstahl von Teleskoplader

Rotenburg. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag einen Teleskoplader vom Gelände einer Baufirma an der Trinidadstraße gestohlen. Dazu öffneten sie zunächst im hinteren Bereich des Firmengeländes ein Zaunelement. Dann brachen sie das Arbeitsgerät des Herstellers DIECI vom Typ Pegasus 50.19 auf und fuhren damit davon. Die Polizei geht von einem Sachschaden von über 100.000 Euro aus. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

Auto aufgebrochen - Rucksack gestohlen

Eitzmühlen. Unbekannte haben am Montagvormittag auf dem Parkplatz des Oste-Cafés einen schwarzen Ford S-Max aufgebrochen. Der Wagen stand dort zwischen 9.40 Uhr und 13.30 Uhr. Die Täter zerstörten die hintere linke Seitenscheibe und holten einen braunen Lederrucksack aus dem Fahrzeug. Darin befand sich ein braunes Lederportemonnaie mit dem üblichen Inhalt. Hinweise bitte an die Polizeistation Selsingen unter Telefon 04284/92755-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell