POL-ROW: ++ Verletzte Frau und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall ++ Versuchtes Eindringen und Sachbeschädigung an Kindergarten - Zeugen gesucht ++

Rotenburg (ots)

Verletzte Frau und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Scheeßel. Bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße wurde am Dienstagabend eine 28-jährige Unfallbeteiligte leichtverletzt. Für die Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn fast 2 Stunden vollgesperrt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte ein 18-jähriger Autofahrer gegen 20:12 Uhr den von links kommenden Pkw der 28-Jährigen beim Abbiegen übersehen. Hierdurch kollidierten die beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralles zog sich die Frau Verletzungen am Arm zu. Sie wurde an der Unfallörtlichkeit in einem Rettungswagen behandelt. Trotz Trümmerfeld blieb der junge Fahrer unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 30.000,00 EUR.

Versuchtes Eindringen und Sachbeschädigung an Kindergarten - Zeugen gesucht

Sittensen. Bereits in der Zeit vom 11.08.2023 bis zum 14.08.2023 versuchten unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in der Ostlandstaße einzubrechen. Ein Eindringen gelang zum Glück nicht. Die Täter beschädigten jedoch einen am Eingang angebrachten Briefkasten, öffneten und verstreuten den Inhalt und beschädigten dann ein weiteres Schild. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Die Polizei Sittensen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalles sich unter 04282-594140 zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Bremervörde - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde. Zwischen dem 21.08.2023, ca. 19:00 Uhr und dem 22.08.2023, ca. 16:30 Uhr, ist es in der Gnarrenburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Anwohner stellte seinen dunkelblauen Pkw Opel auf einem Parkstreifen in der Nähe einer Tankstelle ab und bemerkte bei seiner Wiederkehr, dass sein Pkw an der Fahrertür durch ein anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Da sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit entfernte und auch im Anschluss nicht meldete, ermittelt nun die Polizei. Die Unfallspuren könnten darauf hindeuten, dass das Heck eines Lkw oder Sattelaufliegers ursächlich für die Beschädigungen war. Zeugen, die in diesem Bereich etwas mitbekommen haben, werden gebeten sich unter 04761-74890 bei der Bremervörder Polizei zu melden.

Kernbohrgerät von Baustelle entwendet

Sittensen. Unbekannte Täter entwendeten in dem Zeitraum vom 21.08.2023, 17:30 Uhr, und dem 22.08.2023, ca. 07:00 Uhr, ein Kernbohrgerät von einer Baustelle in der Straße Zum Fahnenholz. Das Gerät war in einem Container gelagert, welcher mittels Schloss gesichert war. Der Schaden wird auf ca. 3.500,00 EUR geschätzt.

Diebstahl verhindert - Aufmerksamer Mitarbeiter aktiviert Alarmanlage

Scheeßel. Am späten Dienstagabend betrat ein unbekannter Täter unerlaubt das Gelände einer Firma in der Rudolf-Diesel-Straße und näherte sich dort gegen 22:20 Uhr einem abgestellten Teleskoplader. Der Täter konnte über installierte Kameras von einem Mitarbeiter der Firma bei der Tat beobachtet werden. Über eine mit seinem Smartphone verbundene Alarmanlage löste der aufmerksame Mitarbeiter dann ein akustisches Signal aus. Der erschreckte Täter flüchtete daraufhin sofort und ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Führerschein gefälscht - Beamte lassen sich nicht täuschen

Zeven. Beamte der Zevener Polizei kontrollierten am Dienstagnachmittag um 14:25 Uhr einen Pkw Skoda in der Labesstraße. Bei der Routine-Überprüfung konnten Fälschungsmerkmale beim ausgehändigten Führerscheindokument erkannt werden. Der 36-jährige Fahrzeugführer muss sich nun wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf B71

Gyhum. Bei einem Verkehrsunfall auf der B71 sind am 22.08.2023, gegen 16:53 Uhr, drei Menschen leichtverletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 74-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes auf den Pkw Renault einer 39-jährigen Frau auf, die ihren Pkw auf der Bundesstraße verkehrsbedingt abgebremst hatte. Die beiden Unfallbeteiligten und eine 76-jährige Mitfahrerin musste anschließend im Rettungswagen und dem Diakonieklinikum behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 8.000,00 EUR geschätzt.

Pkw kracht auf Autobahn in Sattelzug - Ein Leichtverletzter

Kalbe/BAB1. Am 22.08.2023, ca. 15:39 Uhr, befuhr ein Sattelzug den Hauptfahrstreifen der Hansalinie in Richtung Bremen. Plötzlich zog ein Pkw auf Höhe der Gemeinde Kalbe von der Mittelspur nach rechts auf die Fahrbahn des Gespanns, sodass beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Der 41-jährige Fahrer des Pkw VW Caddy wurde leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 60-jährige Fahrer des Sattelschleppers blieb unverletzt. Beide Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 45.000,00 EUR geschätzt.

