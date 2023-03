POL-BO: In Kita eingebrochen und Bürostuhl angezündet: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 20. März, sind ein 59-jähriger Autofahrer und ein 18-jähriger Mofafahrer in Bochum verletzt worden. Nach derzeitigem Stand war ein 59-jähriger Bochumer gegen 13 Uhr mit seinem Pkw auf der Kornharpener Straße in Richtung Harpener Hellweg unterwegs. In Höhe der Hausnummer 122a beabsichtigte der Autofahrer, nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Hierbei kam es zur ...

mehr