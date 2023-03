Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Verletzte nach Abbiegeunfall in Bochum

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 20. März, sind ein 59-jähriger Autofahrer und ein 18-jähriger Mofafahrer in Bochum verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand war ein 59-jähriger Bochumer gegen 13 Uhr mit seinem Pkw auf der Kornharpener Straße in Richtung Harpener Hellweg unterwegs. In Höhe der Hausnummer 122a beabsichtigte der Autofahrer, nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Mofafahrer (18, aus Bochum).

Der 18-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Der 59-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Durch Trümmerteile wurde zusätzlich noch ein geparkter Pkw beschädigt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

