POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Bochum: Zwei Schwerverletzte in Herne

Bochum (ots) - Ein E-Scooter-Fahrer (21, aus Bochum) wurde bei einem Alleinunfall am Sonntagmorgen, 19. März, gegen 6 Uhr in Wattenscheid verletzt. Der 21-Jährige befuhr mit seinem Roller die Bochumer Straße in Fahrtrichtung Bochumer Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 144 kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto und kam zu Fall. Bei dem Sturz ...

