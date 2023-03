Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Wanne-Eickel: Beteiligter Fußgänger soll sich bei der Polizei melden

Herne (ots)

Ein Autofahrer (21, aus Herne) hat am Samstagabend nach eigener Schilderung einen Fußgänger angefahren, der daraufhin davonrannte. Die Polizei bittet den unbekannten Mann, sich zu melden.

Gegen 1.45 Uhr war der 21-Jährige mit seinem Auto auf der Hammerschmidtstraße in Wanne-Eickel in Richtung Röhlinghausen unterwegs. In Bereich des Fußgängerüberwegs an der Deutschen Straße kam es dann zum Zusammenstoß mit einem Fußgänger, der die Straße überquerte. Nach eigenen Angaben touchierte der Autofahrer den unbekannten Mann bei niedriger Geschwindigkeit. Auf Nachfrage, ob es ihm gutgehe, lief der Fußgänger in Richtung A 42 davon.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Fußgänger sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell