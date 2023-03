Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrer (21) bei Alleinunfall in Wattenscheid verletzt

Bochum (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer (21, aus Bochum) wurde bei einem Alleinunfall am Sonntagmorgen, 19. März, gegen 6 Uhr in Wattenscheid verletzt.

Der 21-Jährige befuhr mit seinem Roller die Bochumer Straße in Fahrtrichtung Bochumer Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 144 kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto und kam zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden.

Ein von der Polizei durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Außerdem stand der Bochumer unter dem Einfluss von Drogen. Deshalb wurde ihm in Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

