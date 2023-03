POL-BO: Alleinunfall in Herne: Mofafahrer (60) wird schwer verletzt

Bochum, Herne (ots) - Nach einem räuberischen Diebstahl am Samstag (18. März) in einem Supermarkt am Castroper Hellweg in Bochum hat die Polizei die Täter erfolgreich gestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Mann (38, aus Gelsenkirchen) gegen 17.25 Uhr dabei beobachtet, wie er den Supermarkt wiederholt mit einem Einkaufswagen voller unbezahlter Waren verließ. Als der 38-Jährige schließlich auf dem Parkplatz ...

