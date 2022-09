Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti

Varel (ots)

Mehrfach kam es im Stadtgebiet Varel zu Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien, sogenanntes Graffiti. So wurde die kleine Sporthalle der Oberschule Obenstrohe Ziel der vermeintlichen Kunst. Darüber hinaus wurden ein Fahrradstand und die Wand einer Halle der Schule an der Rodenkirchener Straße verunstaltet. Zuletzt besprühten die Täter noch die Wand eines Verbrauchermarktes an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel. Alle Taten sind im Zeitraum vom 02.09.2022 bis 05.09.2022 verübt worden. Zeugen die Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04451-923115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell