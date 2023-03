POL-BO: Pkw kollidiert mit Baum: Bochumerin (52) verletzt

Bochum (ots) - Nach einem versuchten Wohnungseinbruch in Bochum-Weitmar am Donnerstagabend, 16. März, sucht die Polizei Zeugen. Nach aktuellem Stand hielt sich eine Anwohnerin eines Wohnhauses an der Brantropstraße in ihrem Wohnzimmer auf, als sie gegen 20.30 Uhr auf ein lautes Geräusch aus der Küche aufmerksam wurde. Beim Betreten der Küche traf die Bochumerin auf einen unbekannten Tatverdächtigen, der sich zuvor ...

