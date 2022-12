BPOL NRW: Alkoholtest bei der Bundespolizei wird teuer

Köln (ots) - Gestern Abend (27.12.) kam es in einer Drogerie am Kölner Hauptbahnhof zu einer Schlägerei zwischen einem Kunden und einem Sicherheitsmitarbeiter der Filiale. Grund hierfür war die Ungeduld des Kunden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Gegen 17:30 Uhr flogen gestern Abend die Fäuste in einer Drogerie. Ein 27-jähriger Oberhausener hatte sich in der Warteschlange vorgedrängelt und wurde anschließend ...

mehr