POL-BO: Fremde Geldbörse eingesteckt: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Mit einem Foto sucht die Bochumer Polizei nach einem Mann, der unter Verdacht steht, eine liegengelassene Geldbörse widerrechtlich eingesteckt zu haben. Die Ermittler fragen: Wer kennt diese Person?

Das Bild finden Sie im polizeilichen Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/101172 Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist die Fahndung erledigt.

Der Vorfall hatte sich am Abend des 6. Juli 2022 (Mittwoch) in einem Supermarkt an der Hattinger Straße in Bochum ereignet. Gegen 21.50 Uhr steckte der noch nicht ermittelte Mann an der Kasse die liegengelassene Geldbörse einer anderen Kundin ein und behielt diese.

Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei jetzt das Bild einer Überwachungskamera.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 führt die Ermittlungen und bittet Zeugen und mögliche weitere Betroffene, sich unter der Telefonnummer 0234 / 909 8210 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) zu melden.

