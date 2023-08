Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Blitzeinbruch in Tankstelle - Täter erbeuten Tresor ++ Baustelle auf der B 71 - 29-Jähriger fährt durch gesperrten Bereich und verletzt sich ++ Radfahrerin übersehen ++

Rotenburg (ots)

Blitzeinbruch in Tankstelle - Täter erbeuten Tresor

Gnarrenburg. Bei einem Blitzeinbruch in eine Tankstelle an der Hindenburgstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag einen Tresor samt Bargeld erbeutet. Um 1.21 Uhr fuhren vier maskierte Täter mit einem grauen VW Golf und einem grauen Audi auf das Tankstellengelände. Mit einem speziellen Werkzeug gelang es ihnen, die verschlossene Glasschiebetür gewaltsam zu öffnen. Gezielt gingen die Täter den Tresor an und brachen ihn aus der Verankerung. Nachdem sie ihn in eines der beiden Täterfahrzeuge geladen hatten, fuhren die Einbrecher nur wenige Minuten später in Richtung Karlshöfen davon. Zur Höhe der Beute können keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder anderen Angaben machen können, melden sich bitte unter Telefon 04761/7489-0 bei der Bremervörder Polizei.

Baustelle auf der B 71 - 29-Jähriger fährt durch gesperrten Bereich und verletzt sich

Hemsbünde. Ein 29-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend bei der verbotswidrigen Fahrt durch die Baustelle auf der B 71 zwischen Hemsbünde und Rotenburg mit seinem BMW verunglückt. Der Mann war gegen 21.45 Uhr in Richtung Rotenburg unterwegs, als er in den gesperrten Bereich einfuhr. Sein Fahrzeug kollidierte mit einem Asphaltschutthaufen. Dabei zog sich der Fahrer durch einen ausgelösten Airbag leichte Verletzungen am Arm zu. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 15.000 Euro und spricht von einem Totalschaden.

Radfahrerin übersehen

Rotenburg. Leichte Verletzungen hat am Donnerstagvormittag eine 26-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Harburger Straße erlitten. Eine 20-jährige Autofahrerin hatte kurz nach 9 Uhr mit ihrem VW Polo vom Wohlsdorfer Weg in die Harburger Straße einbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich die auf dem Radweg querende Radlerin. Nach der Kollision wurde die Verletzte im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Polizei stoppt Alkoholfahrt

Langenhausen. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat am Donnerstagabend auf der K 102 einen 40-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 21.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Kreisstraße in Richtung Bremervörde unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Wegen seiner scheinbar unsicheren Fahrweise stoppten sie den Wagen an der Einmündung zur K 103. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass die Polizisten den richtigen Riecher hatten. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss: mehr als 1,5 Promille. Er musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

42-Jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Wiersdorf. Vermutlich unter dem Einfluss von Opiaten ist ein 42-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Im Röhrsweg waren die Beamten gegen 18.40 Uhr auf den Wagen des Mannes aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle erkannten sie Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Ein Urintest bestätigte diesen Eindruck. Der 42-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

