POL-UL: (ES) Kirchheim unter Teck/A8 - Unfall nach Spurwechsel

Am Dienstag ereignete sich ein Unfall mit einem Sattelzug auf der A8 bei Kirchheim/Teck.

Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit einem Sattelzug auf der A8 von Ulm in Richtung Stuttgart. Kurz vor der Anschlussstelle Kirchheim/Teck Ost wechselte er vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei hatte er wohl nicht geblinkt und übersah einen 53-Jährigen mit einem Porsche. Der war auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs und konnte aufgrund des Verkehrs weder ausweichen noch bremsen. Der Porsche stieß mit der rechten Front in das linke Heck des Aufliegers und geriet mit der Motorhaube unter den Unterfahrschutz. Durch den Aufprall wurde der Porsche-Fahrer leicht verletzt. Ein zufällig am Unfallort vorbeifahrender Rettungswagen hielt an. Die Rettungskräfte kümmerten sich um den 53-Jährigen. Der wurde in eine Klinik gebracht. Ein Abschlepper barg den Porsche von der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Mühlhausen ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Sie schätzt den Schaden am Porsche auf rund 10.000 Euro und den Schaden am Auflieger auf etwa 5.000 Euro. Der Standstreifen war während der Unfallaufnahme bis gegen 17.40 Uhr gesperrt. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei rät gerade beim Fahrstreifenwechsel zu besonderer Vorsicht. Wichtig ist vor allem der Schulterblick nach hinten. So kann der so genannte Tote Winkel, den Rück- und Außenspiegel nicht erfassen, eingesehen werden.

