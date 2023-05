Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Mit Farbe besprüht

Von Sonntag auf Montag verschandelten Unbekannte mehrere Wände einer Schule in Deggingen.

Ulm (ots)

Bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit richteten Unbekannte an einer Schule in Deggingen Sachschaden an

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5493798).

Zwischen Sonntag 18 Uhr und Montag 8 Uhr verursachten Unbekannte an einer Schule sowie an einer Sporthalle in der Bernhardusstraße einen Schaden. Sie besprühten mit schwarzer und roter Farbe Mauern und Wände. Die Polizei nahm die Ermittlungen nach den Unbekannten auf. Sie schätzt den Schaden auf 6.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Deggingen unter Tel. 07334/924990 entgegen. Ob ein Zusammenhang zu der Sachbeschädigung in der vergangenen Woche besteht ist bislang unklar.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei gibt Tipps gegen Vandalismus. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort und zu den Tätern. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

