POL-ROW: +ü+ Vandalismus in der Baustelle ++ Gefälschter Führerschein ++

Rotenburg (ots) - Einbrüche im Landkreis Rotenburg/Sottrum. Im Tatzeitraum von Sonntagabend bis zum Montagnachmittag hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Marsstraße in Rotenburg auf, verschafften sich so unerlaubt Zutritt zu dem Haus und durchwühlten die Räume. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Am Montagvormittag ereignete sich ein weiterer ...

