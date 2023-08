Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Einbrüche im Landkreis++

Rotenburg (ots)

Einbrüche im Landkreis

Rotenburg/Sottrum. Im Tatzeitraum von Sonntagabend bis zum Montagnachmittag hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Marsstraße in Rotenburg auf, verschafften sich so unerlaubt Zutritt zu dem Haus und durchwühlten die Räume. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Am Montagvormittag ereignete sich ein weiterer Einbruch in Rotenburg. Unbekannte Täter hebelten das Küchenfenster eines Einfamilienhauses im Emmer Weg auf und betraten hierüber das Wohnhaus. Ohne Diebesgut flüchtete die Täterschaft durch ein Wohnzimmerfenster in unbekannte Richtung. Ebenfalls am Montagvormittag kam es zu einem Einbruch in der Kantstraße in Sottrum. Hierbei hebelten die Täter die rückwärtig gelegene Terrassentür auf, gelangten so in das Einfamilienhaus und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rotenburg unter 04261/947-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell