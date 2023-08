Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ortstafeln entwendet ++ Wohnungseinbrüche

Ortstafeln entwendet - Blitzer "Bernd" war auch im Ort

Moorausmoor. In der Zeit von Dienstag, 08.08.2023, 21.45 Uhr bis Mittwoch, 09.08.2023, wurden in der Ortschaft Moorausmoor, zwischen Lintig und Lamstedt an der Landesstraße 116 gelegen, alle vier Ortstafeln von einem unbekannten Täter entwendet. Die Tafeln waren beidseitig der L 116 aufgestellt. Die Metallrohre, an denen die Schilder angebracht waren, wurden in Bodenhöhe abgetrennt und ebenfalls entwendet. Der Täter dürfte daher ein entsprechend großes Fahrzeug für den Abtransport benutzt haben. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang mit der in der Ortschaft Moorausmoor zum Zeitpunkt des Diebstahls aufgestellten Geschwindigkeitsmessanlage des Landkreises Cuxhaven. Der Landkreis Cuxhaven wurde von der Polizei über den Diebstahl der Ortstafeln informiert. Hinweise über Personen oder Fahrzeuge, die im Tatzeitraum an den Ortseingängen von Moorausmoor gesehen wurden, bitte an die Polizei Hemmoor, Tel.: 04771/6070 oder die Polizeistation Lamstedt, Tel.: 04773/880340.

Einbruch in Einfamilienhaus

Wurster Nordseeküste / Nordholz. Am vergangenen Wochenende drangen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Nordholz ein. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten Elektrogeräte im Wert von einigen hundert Euro.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Cuxhaven. Am Mittwochabend, 09.08.23, gegen 22 Uhr versuchten unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Küddowstraße einzubrechen. Die Täter versuchten die Eingangstür aufzubrechen, obwohl die Bewohner zu Haus waren. Die Täter scheiterten bei dem Versuch und flüchteten nach wenigen Minuten unerkannt vom Tatort. An der Wohnungstür entstand Sachschaden.

