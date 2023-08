Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Panne deckt div. Verkehrsstraftaten auf++Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus++Einbruch in ein Logistikzentrum-Kleintransporter entwendet++

Cuxhaven (ots)

Panne deckt div. Verkehrsstraftaten auf

BAB27/Hagen im Bremischen. Am Sonntagabend, 06.08.2023, gegen 19:20 Uhr, fiel Beamtinnen des Polizeikommissariats Geestlands ein haltender Motorradfahrer auf dem Standstreifen der BAB27 im Bereich der Gemarkung Hagen im Bremischen auf. Im Rahmen der sich anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 44-jährige Bremer im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse für die Kawasaki war. Jedoch war eine Beschränkung auf dreirädrige Fahrzeuge eingetragen, so dass der Bremer die zweirädrige Kawasaki gar nicht führen durfte. Des Weiteren war das angebrachte Kennzeichen nicht für die vorgefundene Maschine ausgegeben. Gegen den 44-jährigen wurden deshalb die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet und er musste sich samt Krad von einem Bekannten abholen lassen.

Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus

Geestland, OT Sievern. Am Nachmittag des 04.08.2023 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Pipinsburg" ein. Die Täter zerstörten die Verglasung eines Fensters und gelangten so in das Haus. Hier wurden Behältnisse durchsucht. Was genau gestohlen wurde und die Schadenshöhe stehen noch nicht fest. Zeugen die am Nachmittag des 04.08.2023 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich gesehen haben, werden gebeten sich unter 04743/928-0 bei der Polizei Geestland zu melden.

Einbruch in ein Logistikzentrum-Kleintransporter entwendet

Wurster Nordseeküste/Dorum. Am Sonntagmorgen, 06.08.2023, gegen 08:30 Uhr, wurde ein möglicher Einbruch in ein Logistikzentrum in Dorum festgestellt. Die Inaugenscheinnahme durch Polizeibeamte vor Ort bestätigte den Verdacht. Die Art und der Wert des erlangten Diebesguts sind bisher nicht bekannt. Außerdem wurde festgestellt, dass im Rahmen des Einbruchs ein Kleintransporter entwendet worden war. Dieser konnte am Sonntagabend im Stadtgebiet Bremerhaven von Kräften der Ortspolizeibehörde Bremerhaven festgestellt werden. Der Transporter wurde sichergestellt, die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell