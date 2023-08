Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland / Holßel - Trunkenheitsfahrt / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 05.08.2023, gegen 14.30 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland in der Straße Holßelerfeld (L119) eine 35-jährige Bremerhavenerin, welche mit ihrem Citroen C3 in Richtung BAB unterwegs war. Der Pkw war zuvor bereits einem Verkehrsteilnehmer wegen unischerer Fahrweise aufgefallen. Dieser hatte die Ordnungshüter informiert. Die Citroen-Fahrerin schien erheblich unter Alkoholeinfluss zu stehen, verweigerte aber einen Vortest. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Eine Überprüfung ergab zudem, dass die Bremerhavenerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

+++++

BAB 27 / Loxstedt - unsichere Fahrweise / Hinweise erbeten

Am 05.08.2023, gegen 13.45 Uhr, wurde der Polizei ein unsicher geführter Pkw auf der BAB 27, Fahrtrichtung Cuxhaven, gemeldet. Es handelte sich um einen roten VW Polo mit der Städtekennung "GS". Der Polo war bereits im Bremer Bereich der BAB 27 aufgefallen, da er "Schlangenlinien" fuhr. Das Fahrzeug konnte durch Beamte des Polizeikommissariats Geestland auf dem Autobahnparkplatz "Nesse-Ost" gestoppt werden. Beim 75-jährigen Fahrer waren Hinweise auf eine Herabsetzung der Fahrtüchtigkeit durch körperliche Mängel vorhanden.

Verkehrsteilnehmer, welche durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland unter der Rufnummer 04743/9280, zu melden.

+++++

BAB 27 / Schwanewede - Unfallflucht

Am 06.08.2023, gegen 04.40 Uhr, wurde der Polizei ein Unfall in der Anschlussstelle Schwanewede gemeldet. In der Ausfahrt der Richtungsfahrbahn Cuxhaven wurde eine Unfallstelle vorgefunden. Die Schutzplanke war erheblich beschädigt. Zudem lagen Trümmerteile auf der Fahrbahn und Öl war ausgetreten. Der Unfallwagen, ein Mercedes-Benz der C-Klasse, wurde mit starken Beschädigungen auf der Betonstraße zurückgelassen. Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Fahrzeugführer liefen bislang erfolglos. Der Pkw wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Am Mercedes entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 10000,- Euro geschätzt. Die Ölspur musste von einer Fachfirma beseitigt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

