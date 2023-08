Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrecher festgenommen ++ PKW-Diebstahl ++ Polizei sucht Unfallzeugen

Cuxhaven (ots)

Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - Haftbefehl erlassen

Landkreis Cuxhaven. Die Polizei Cuxhaven konnte am Dienstag, 08.08.23, gegen 2 Uhr, einen Einbrecher bei einem Einbruch in eine Bäckerei in Hechthausen auf frischer Tat antreffen und festnehmen. Wie die Ermittlungen ergaben, kommt der 38-jährige Ungar auch für 3 weitere Geschäftseinbrüche seit dem 24.07.23 im nördlichen Landkreis als Täter in Betracht. Das Amtsgericht Otterndorf hat daher gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Der Beschuldigte wurde in eine JVA eingeliefert. Erschwerend kam für den 38-jährigen hinzu, dass er bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten vorbestraft ist. Bei der jüngsten Verhandlung wurde er zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Da dieses Urteil jedoch noch nicht rechtskräftig ist, war der Beschuldigte noch auf freiem Fuß. Dies hat sich jetzt geändert.

++++++

Auto entwendet

Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter einen PKW vom Hof eines Autohändlers entwendet. Die Täter haben zuerst das Verkaufsgebäude aufgebrochen und die Büroräume durchsucht. Mit den aufgefundenen Autoschlüsseln haben sie 2 Fahrzeuge vom Hof an die Straße gefahren und einen PKW entwendet.

++++++

Zusammenstoß von E-Scooter und PKW - Polizei sucht Zeugen

Cuxhaven. Am Freitagnachmittag, 04.08.23, gegen 15 Uhr, wurde ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Er war an der Kreuzung B 73 - Alte Marsch mit dem PKW einer 83-jährigen Cuxhavenerin zusammengestoßen. Der E-Scooter-Fahrer wollte die Kreuzung über die Lichtzeichenanlage für Fußgänger und Radfahrer in Richtung Altenbruch überqueren. Die PKW-Fahrerin wollte an der Kreuzung nach links in die Alte Marsch abbiegen. Beide Unfallbeteiligten behaupten, dass die Ampel für sie "grün" zeigte. Hinter der Autofahrerin sollen noch andere Fahrzeuge gewartet haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere die anderen wartenden Autofahrer, die den Unfall gesehen haben und Angaben zum Hergang machen können. Zeugen melden sich bitte unter 04721-5730 bei der Polizei Cuxhaven.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell