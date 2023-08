Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer++Verkehrsunfallflucht++Drängler flüchtet nach Unfall++

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Dorum-Neufeld. Am Freitagabend um kurz nach 18.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad. Ein 26-jähriger Rotenburger wartete mit seinem Pkw vor der Schrankenanlage zum Parkplatz des "Watt'n Bad". Ein 8-jähriger Fahrradfahrer aus Herzberg bemerkte den Pkw zu spät und fuhr auf das Heck auf. Dabei wurde die Heckscheibe des Pkw zerstört, der 8-jährige wurde leicht an der Lippe verletzt.

Verkehrsunfallflucht

Langen. In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in der Geestensether Straße zu einer Unfallflucht. An einem auf dem Parkstreifen geparkten Transporter wurde vermutlich im Vorbeifahren der linke Außenspiegel beschädigt, der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei Geestland unter 04743/9280.

Drängler flüchtet nach Unfall

BAB27-AS Schwanewede. Am Montagnachmittag um 16.30 Uhr kam es auf der BAB 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven in der Autobahnausfahrt Schwanewede zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Der Unfallverursacher drängelte bereits auf dem Verzögerungsstreifen und überholte mit seinem Pkw dann kurz vor der Einmündung zur Betonstraße einen 26-jährigen Bremer, der sich zum Linksabbiegen eingeordnet hatte. Dieser wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem Überholenden zu vermeiden. Dabei prallte er gegen den Pkw eines 63-jährigen Schwaneweders, welcher sich zum Rechtsabbiegen eingeordnet hatte. Der Verursacher flüchtete anschließend in Richtung Osterholz-Scharmbeck. Bei dem Fahrzeug des Flüchtigen soll es sich um einen grauen Pkw Combi gehandelt haben, vermutlich der Marke Opel. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei Geestland unter 04743/9280.

