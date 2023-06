Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstag (30.05.2023, 17.00 Uhr) auf Mittwoch (31.05.2023, 08.00 Uhr) Zutritt in ein Vereinsheim auf der Straße Holtrup in Senden und entwendeten eine Sitzecke, Getränkekisten und einen W-Lan Repeater. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis ...

