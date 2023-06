Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch (31.05.23) die Scheibe eines grauen VW Passat am Kapellenweg eingeworfen. Passiert ist das zwischen 12.30 Uhr und 15 Uhr. Die Täter entwendeten eine Geldbörse. Hinweise zu diesem Aufbruch nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen. In der Vergangenheit kam es in Dülmen zu zahlreichen Autoaufbrüchen. Dafür verantwortlich soll ein 40-jähriger Mann sein. Er ...

