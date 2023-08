LPI-G: Riskantes Überholmanöver

Altenburg (ots) - Schmölln: Am 03.08.2023, gegen 09:20 Uhr beschädigte ein 38-Jähriger in einem Haus Am Kiesberg einen Briefkasten. Ein anwesender 51-jähriger Handwerker sprach den 38-jährigen Täter daraufhin an. Dieser wurde in der Folge durch den Täter beleidigt und bedroht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

mehr