Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld-Buchenberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Tierarztpraxis (16.07.2023)

Königsfeld (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, einen Einbruch in der Straße "Dörfle" begangen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und stiegen in eine Tierarztpraxis ein. Hier klauten sie eine Registrierkasse und eine Trinkgeldkasse, in denen sich mehrere hundert Euro befanden. Am Gebäude entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Ein Anwohner fand die leeren Kassen später wenige hundert Meter vom Tatort entfernt. Die Polizei bittet Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07724 9495-0 zu melden.

