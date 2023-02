Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Elektronikfachgeschäft.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (07.02.2023) kam es zu einem Einbruch in einem Elektronikfachgeschäft in der Klingenbergstraße. Mehrere unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Geschäft ein. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat und/oder den Tätern. Angaben zur Tatbeute und Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Wer sachdienliche Informationen hat, wird gebeten, sich bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

