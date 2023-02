Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Versuchter Einbruch in Kneipe scheitert.

Lippe (ots)

Am frühen Montagmorgen (06.02.2023) scheiterte ein Einbruchsversuch in eine Kneipe in der Neuen Torstraße. Gegen 01:45 Uhr bemerkte ein Zeuge eine verdächtige Person, die in Richtung Petersilienstraße flüchtete. Die Polizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Informationen zu dem Vorfall haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 2 zu melden.

