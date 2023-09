Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach Streit vor der Gaststätte - Polizei sucht nach Schreckschusspistole ++ Motorrad aus Scheune gestohlen ++ Polizei stoppt Alkoholfahrt in der Kivinanstraße ++

Rotenburg (ots)

Nach Streit vor der Gaststätte - Polizei sucht nach Schreckschusspistole

Rotenburg. Mit gleich mehreren Streifenbesatzungen ist die Rotenburger Polizei am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr zu einer Gaststätte an der Goethestraße ausgerückt. Hintergrund des Einsatzes war die Mitteilung über einen Streit unter mehreren Personen, in dessen Verlauf auch geschossen worden sei. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei Männer, die unterschiedliche Angaben zu den Vorfällen machten und sich gegenseitig beschuldigten. Es wurde jedoch bestätigt, dass zuvor aus einer Schreckschusspistole geschossen wurde. Während der Aufnahme des Sachverhalts kam ein weiterer Mann hinzu. Es stellte sich heraus, dass auch er an den Auseinandersetzungen beteiligt gewesen war. Kurze Zeit später fuhr ein mit fünf Personen besetzter Pkw vor. Bei den Insassen handelte es sich um Angehörige von einem der Hauptbeschuldigten. Er dürfte sie zu seiner Unterstützung herbeigerufen haben. Den Beamten gelang es eine drohende Eskalation zu verhindern. Trotz intensiver Suche konnte die Polizei bei den Beschuldigten und im Umfeld der Gaststätte keine Schreckschusswaffe finden. Ob sich alle Puzzleteile des Streits zusammenfügen lassen, bleibt jetzt die Aufgabe der Ermittler im Rahmen mehrerer Strafverfahren.

Motorrad aus Scheune gestohlen

Hellwege. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in der Straße Breitenfeldermoor in eine Scheune eingebrochen. Sie kniffen gleich mehrere Vorhängeschlösser der Scheunentore durch und nahmen ein graues Damenrad der Marke KTM, ein weißes Motorrad der Marke Yamaha XT 550 mit dem Kennzeichen ROW-XT 55 und einige Werkzeugmaschinen mit.

Polizei stoppt Alkoholfahrt in der Kivinanstraße

Zeven. Mit über 1,5 Promille ist ein 55-jähriger Autofahrer am Donnerstagmorgen in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Die Beamten hatten seinen Wagen gegen 8 Uhr in der Kivinanstraße gestoppt. Im Gespräch erkannten sie, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte den ersten Eindruck. Der 55-Jährige musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Vorfahrt missachtet

Rotenburg. Am Donnerstagmittag ist eine 29-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Fuhrenstraße/Königsberger Straße verletzt worden. Ein 25-jähriger Autofahrer hatte gegen 12 Uhr mit seinem VW Touran von der Königsberger Straße nach links in die Fuhrenstraße einbiegen wollen und dabei den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten MG der Frau vermutlich übersehen. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell